Foggia, spesa in Serie A per rinforzare la rosa: pronti 3 colpi

© foto di Federico De Luca

Portiere, difensore e centrocampista. Queste sono le tre priorità del direttore sportivo Luca Nember per rinforzare il Foggia in questa finestra di riparazione. I nomi sono sempre quelli che circolano ormai da giorni, ovvero Pierluigi Frattali, classe ‘85 del Parma, per la porta, Nicolas Spolli, classe ‘83 del Genoa, per la difesa e Lorenzo Crisetig, classe ‘93 del Frosinone, per il centrocampo. Nember in questa settimana proverà a chiudere per questi tre tasselli per poi eventualmente pensare a un rinforzo nel reparto d’attacco (Emanuele Calaiò, classe ‘82, del Parma) e lavorare sulle uscite di quei giocatori che non rientrano più nei piani tattici del tecnico. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola.