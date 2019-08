© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanti i nomi in casa Frosinone per il post Daniel Ciofani. Sulla lista della compagine gialloblù, come riportato da Il Messagero, ci sono Ceravolo, Paloschi, Falcinelli, il bulgaro Kostov e Moncini. I canarini vogliono arrivare all'attaccante del Bologna, ma al momento Falcinelli guadagna troppo per le casse della società ciociara.