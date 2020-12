Frosinone, Capuano positivo al Covid-19. "Contagiate anche mia moglie e mia figlia"

Nuovo caso di positività al Covid-19 in seno al Frosinone. Ad annunciarlo tramite il proprio account Instagram è il difensore ex Pescara Marco Capuano: "Purtroppo al tampone di domenica sono risultato positivo al Covid e ieri anche mia moglie e mia figlia. Dopo aver avuto mal di testa e un po’ di febbre ora stiamo meglio. La sfortuna si è impegnata veramente tanto quest’anno con me, ma non mollo e non vedo l’ora di tornare a fare quello che più mi manca!".