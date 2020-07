Frosinone, differenziato per tre. E' attesa per gli esami di D'Elia, Salvi e Gori

vedi letture

Seduta pomeridiana per il Frosinone che venerdì, alle 18:45, sarà impegnato in trasferta sul campo del Pescara. Chi è sceso in campo ieri contro la Juve Stabia ha svolto una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo ha svolto una partitella, eccetto il difensore Marco Capuano e i centrocampisti Raffaele Maiello e Andrea Tabanelli che hanno lavorato a parte. Terapie, poi, per i difensori Salvatore D'Elia e Alessandro Salvi e il centrocampista Mirko Gori, che domani si sottoporranno agli esami strumentali.