Frosinone-Empoli, i convocati di Muzzi: partono in 20 per il Lazio

Sfida in terra ciociara per l'Empoli, chiamato domani all'impegno sul campo del Frosinone. Per l'occasione, mister Muzzi, alla prima in trasferta, può contare solo su 20 convocati. Tante le assenze, con la difesa rimaneggiata a seguito delle defezioni di Antonelli, Gazzola e Romagnoli, mentre a centrocampo si registra l’assenza di Stulac. In avanti ancora ai box Moreo, mentre c’è Lagumina.

Questo l'elenco dei 23:

PORTIERI: Brignoli, Perucchini, Provedel

DIFENSORI: Balkovec, Maietta, Nikolaou, Pirrello, Veseli

CENTROCAMPISTI: Bajrami, Bandinelli, Belardinelli, Dezi, Fantacci, Frattesi, Laribi, Ricci

ATTACCANTI: La Gumina, Mancuso, Merola, Piscopo.