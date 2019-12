© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Frosinone Nicolas Haas ha commentato in zona mista il successo contro il Pescara: "Oggi siamo al secondo posto e siamo molto felici per la vittoria ma sappiamo che la classifica è molto corta dunque dobbiamo continuare a lavorare e fare il nostro percorso - riporta TuttoFrosinone.com -. Il Pescara ha grande qualità, é una grande squadra ma sapevamo che alla lunga con gli spazi ampi sarebbero uscite fuori le nostre qualità. Benevento? Partita importantissima per noi per continuare il nostro percorso contro una squadra fortissima. Andremo lì per giocare senza nasconderci. Assist? Volevo calciare ma sono felice dell’assist per Dionisi".