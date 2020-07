Frosinone, i bilanci si tracciano alla fine: ma serve controllare Chievo Verona e Pisa

Come definire il campionato del Frosinone? Al momento attuale ancora un'incognita: come spesso accade, molto dipenderà dall'esito finale dello stesso, perché se sarà Serie A, nessuno magari si ricorderà che la stessa è stata raggiunta mediante playoff a margine di un'annata tra alti e bassi.

A ogni modo, i playoff sono ancora da centrare matematicamente, e niente è scontato, perché il margine su Pisa e Chievo Verona, prime due formazioni appena fuori dalla griglia spareggia, è di soli tre punti, che potrebbero non essere necessari per tentare l'ultimo assalto alla A: nel prossimo turno, il decisivo, l'ultimo, i ciociari se la vedranno infatti con il Pisa, dopo il pari dell'andata, mentre con i clivensi fanno conto pari.

Mister Alessandro Nesta è sulla graticola, sarà un lunedì di fuoco.