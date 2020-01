Frosinone, ipotesi clamorosa: può tornare Daniel Ciofani in avanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito da Extra TV in questo mercato di gennaio potrebbe esserci un clamoroso ritorno in casa Frosinone. Si tratta di Daniel Ciofani che in estate aveva salutato i gialloazzurri per vestire la maglia della Cremonese dove però non ha brillato in questi mesi. Un’ipotesi difficile, ma non impossibile da realizzarsi da qui al 31 gennaio.