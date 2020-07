Frosinone-Juve Stabia, i convocati di Caserta: fuori Cisse, Elia e Mezavilla

Al termine dell’allenamento svolto questa mattina, il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Frosinone-Juve Stabia, valevole per la 34^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, 13 luglio 2020, con inizio alle ore 21 allo stadio “Stirpe” di Frosinone. Squalificato Canotto (avverso la cui squalifica la società ha proposto reclamo per chiedere gli venga ridotta la sanzione di tre turni di stop), indisponibili Cisse, Elia e Mezavilla. Rientrano Calò e Ricci, che hanno saltato per squalifica il match con l’Entella.

Portieri: Polverino, Provedel, Russo

Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Ricci, Todisco, Tonucci, Troest, Vitiello.

Centrocampisti: Addae, Calò, Calvano, Izco, Mallamo, Mastalli.

Attaccanti: Bifulco, Della Pietra, Di Mariano, Forte, Melara, Rossi.