Frosinone, la panchina di Nesta scricchiola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe non essere poi così salda la panchina di mister Alessandro Nesta a Frosinone. Dopo sei turni di campionato, i punti sono solo 5 e, proprio in virtù di questo, sembra che la proprietà stia facendo delle valutazioni: come riportato da tuttofrosinone.com, la gara contro la Salernitana potrebbe essere decisiva. In caso di non positivo risultato, il tecnico potrebbe anche essere esonerato, complice poi la sosta che consentirebbe al successore di lavorare con più tranquillità in vista della ripresa.