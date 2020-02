© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferisce tuttofrosinone.com, ai microfoni di Media Center Frosinone, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha tracciato il punto della situazione con la gara contro il Venezia che si avvicina: "A Venezia è sempre difficile. Dovremo essere concentrati. Chi dà la fiammata adesso, potrà svolgere un ruolo importante per il futuro del campionato. Bisogna fare risultato e prendere pochi gol. La difesa sta facendo un lavoro importante. Contro la Virtus Entella abbiamo utilizzato tutti i nuovi acquisti, tranne Ardemagni che è arrivato per ultimo e necessita di lavoro fisico in allenamento prima di essere a disposizione: sono giocatori che ci possono dare soluzioni diverse durante le partite".