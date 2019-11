© foto di Federico Casinelli/TuttoFrosinone.com

In casa Frosinone si attende di capire cosa decideranno di fare due senatori come i centrocampisti Luca Paganini e Mirko Gori, entrambi classe ‘93 ed entrambi in scadenza di contratto. I due infatti devono decidere se rinnovare con il club ciociaro oppure provare una nuova esperienza altrove, una decisione da cui dipende anche il mercato del club. Come riferisce Tuttofrosinone.com se i due decidessero di andare via il Frosinone dovrebbe già iniziare a guardarsi attorno alla caccia di due rinforzi per il reparto mediano, un compito non facile anche per il ruolo che i due rivestono nello spogliatoio.