Frosinone, Paganini out ad Ascoli. Allarme? No, problema muscolare

"Per quanto riguarda Paganini vuole mettersi alla prova e vedere quante attenzioni riesce ad attirare essendo in scadenza. Ha questo desiderio e in parte lo condivido, ma non è detto che la sua avventura con il Frosinone finisca a giugno”, parola del Dg del Frosinone Ernesto Salvini, che lo scorso dicembre parlò così del rinnovo del centrocampista Luca Paganini.

Ma in questo freddo gennaio qualcosa pare esser cambiato, perché il classe '93 era stato messo anche sul piatto della SPAL per cercare di portare in terra Ciociara Gabriele Moncini, finito poi al Benevento. La dirigenza ciociara, infatti, aveva presentato agli estensi un'offerta di 1,5 milioni più il cartellino del giocatore, ma i ferraresi avevano giudicato insufficiente la proposta: proprio in virtù dell'imminente scadenza, Paganini non poteva valere il milione e mezzo che avrebbe compensato il valore di Moncini, stimato a 3 milioni.

Mercato si o mercato no? Tutto taceva, fino a ieri, quando Paganini non è comparso nè in distinta nè in panchina in occasione della gara contro l'Ascoli, suscitando non pochi allarmismi. Alla luce di quelli che sono stati gli ultimi giorni delle questioni. Ma tutto è rientrato, perché l'esterno ha accusato semplicemente un piccolo fastidio muscolare, che lo ha costretto in tribuna.