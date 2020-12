Frosinone, Parzyszek: "Il gol col Brescia? Obiettivi di squadra valgano più delle glorie personali"

Piotr Parzyszek, attaccante del Frosinone, in gol nell’ultimo match contro il Brescia dando i tre punti al club di Alessandro Nesta, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale L’Inchiesta: “La felicità è normale che sia tanta – ha affermato in esclusiva il bomber nativo di Toruń - – perché il compito principale per qualsiasi giocatore col mio ruolo è quello di segnare. Sono contento perché, dopo due mesi di duro allenamento, ho fatto vedere a tutti il motivo per cui sono venuto qui: far gol e aiutare la squadra a raggiungere risultati prestigiosi. Era fondamentale tornare a casa con un risultato positivo perché eravamo reduci da due sconfitte consecutive. Sono convinto che gli obiettivi di squadra valgano molto di più delle glorie personali. Per noi era necessario vincere, chiunque avesse segnato sarebbe andato bene. Ovviamente, a decidere l’incontro sono stato io e ciò ha suscitato emozioni particolari dentro di me”.