© foto di Matteo Bottazzo

Emergono dettagli sul trasferimento di Andrea Tabanelli al Frosinone. Il centrocampista classe ‘90, in uscita dal Lecce, si legherà al club ciociaro per due anni e mezzo anche se difficilmente sarà a disposizione di Alessandro Nesta per la sfida di venerdì contro il Pordenone. Lo riferisce Tuttofrosinone.com.