© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile futuro al Frosinone per Santiago Colombatto, centrocampista 22enne di proprietà del Cagliari che ha giocato all'Hellas Verona nell'ultima stagione. L'argentino, secondo Sky Sport, potrebbe cambiare formazione restando così in Serie B. Dopo la promozione con gli scaligeri, Colombatto potrebbe accettare la corte dei ciociari per giocare da protagonista in cadetteria.