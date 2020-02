vedi letture

Frosinone, Rohden euforico: "Siamo fortissimi, non fermiamoci qua"

Quarta vittoria di fila per il Frosinone e secondo gol consecutivo per Marcus Rohden. La sua prodezza dal limite dell'area ha permesso di piegare la resistenza del Perugia e di agganciare lo Spezia a 40 punti, in piena zona promozione diretta. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di DAZN:

Quanto vale questo successo?

"Tantissimo. Ci tenevamo molto a proseguire la striscia di risultati positivi dopo aver battuto Ascoli, Venezia ed Entella. Non è stata una gara facile, ma nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo costruito un buon numero di occasioni. Non guardiamo la classifica, ma siamo consapevoli di aver iniziato nel 2020 alla grande"

E' il tuo miglior momento da quando giochi in Italia?

"Penso di sì. Non mi è capitato spesso di segnare due gol consecutivi e di regalare sei punti. Ma il merito va attribuito a tutta la squadra, non soltanto al sottoscritto. Quando ho firmato per il Frosinone, sapevo benissimo quali fossero i nostri obiettivi e vogliamo raggiungerli".

Speri nella convocazione in Nazionale?

"Chiaramente sarei felicissimo, ma il mio pensiero è rivolto unicamente a questa squadra e al raggiungimento degli obiettivi"

Qual è il segreto del Frosinone?

"Abbiamo un grandissimo gruppo e una squadra fortissima. Non dobbiamo abbassare la guardia perchè la serie B è sempre un campionato imprevedibile, ma credo che stiamo facendo degli importanti passi in avanti. Tutti i miei compagni di squadra stanno avendo un rendimento ottimale, non a caso non stiamo nemmeno subendo gol".