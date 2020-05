Frosinone, Salvi: "Favorevole alla ripartenza. Anche aspettando qualche giorno in più"

vedi letture

Sulla possibile ripresa del campionato di Serie B si è espresso dalle colonne di TuttoFrosinone.com il difensore del club ciociaro Alessandro Salvi: "Se bisogna riprendere a settembre con una nuova stagione spero di essere in A, se questo campionato verrà sospeso come da regolamento è giusto che Benevento, Crotone e Frosinone vadano in serie A. Mi auguro che il campionato riprenda per evitare caos e ricorsi. A me piacerebbe vincerlo sul campo, o meglio vincerlo no perchè è improbabile, ma comunque conquistare la A sul campo. Se si deve ricominciare bisogna farlo però con tutte le precauzioni del caso. A questo punto non so se si potrà, perchè ci sono tanti punti di domande ogni giorno. In serie A tante squadre hanno avuto contagi, ancora è rischioso ripartire. Al momento bisognerebbe aspettare ancora un pochino, il governo dovrebbe dire qualcosa. Ripartire o no è una scelta difficilissima da prendere ma qualcuno dovrà prenderla e a breve si dovrà capire definitivamente cosa fare”.