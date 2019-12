Intervistato da KickOff il direttore generale del Frosinone Ernesto Salvini ha parlato dei rinnovi di contratto di due centrocampisti in scadenza come Gori e Paganini: “Per il primo ci sono trattative che porteranno alla firma del nuovo contratto, sarà il primo problema che risolveremo a inizio 2020. - spiega Salvini come riporta Tuttofrosinone.com - Per quanto riguarda Paganini vuole mettersi alla prova e vedere quante attenzioni riesce ad attirare esendo in scadenza. Ha questo desiderio e in parte lo condivido, ma non è detto che la sua avventura con il Frosinone finisca a giugno”.