Frosinone, Stirpe: "Potrebbe essere necessario ridiscutere i contratti pluriennali"

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe intervistato da Tuttosport ha parlato del possibile ritorno in campo e della situazione riguardante gli stipendi: “Devono essere tenuti in considerazione in parallelo i fatturati di questa annata e di quelle future, altrimenti il calcolo sarebbe parziale. Il taglio degli ingaggi deve essere visto in questa prospettiva e potrebbe essere necessario ridiscutere i contratti pluriennali, non solo lo stipendio della stagione in corso – continua Stirpe – Temo che ricominceremo senza tifosi e questo ci obbligherà a conteggi parziali”.