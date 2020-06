Frosinone, tamponi tutti negativi. Da domani ripartono le sedute collettive

"Nella giornata odierna sono state ultimate le visite di idoneità sportiva dei calciatori e l’intero gruppo squadra si è sottoposto ai tamponi. Gli stessi hanno dato esito negativo per tutti. Da domani, alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, la squadra tornerà a svolgere sedute di allenamento collettive nel rispetto delle norme previste". Con questa nota il Frosinone ha annunciato il ritorno della squadra in campo a ranghi completi per gli allenamenti in vista della ripartenza del campionato fissata per il 20 giugno.