Gaucci jr tenta l'acquisto del Perugia. Santopadre: "Situazioni destabilizzanti per l'ambiente"

Nei giorni scorsi presso la sede del Perugia è arrivata una proposta d'acquisizione del club umbro di una cordata italo-maltese rappresentata dall'agente Dario Canovi e da Alessandro Gaucci, figlio dell'ex presidente del Grifo Luciano. Proposta, questa, che l'attuale numero uno Massimiliano Santopadre ha respinto. "Il Perugia non è in vendita - si legge su La Gazzetta dello Sport - e quando lo sarà io stesso detterò le condizioni. Certe situazioni in questo momento della stagione sono solo destabilizzanti per l'ambiente".