Hamilili reintegrato a Bari. L'agente: "Nessun attrito col club. C'è ottima armonia"

Il finale di mercato del Bari ha avuto il suo caso da affrontare. Si tratta di quello legato a Zaccaria Hamlili, centrocampista del club pugliese, messo sul mercato dal club pugliese nelle ultime due settimane di trattative. Una scelta, questa, che però non ha portato alla cessione del centrocampista che, anzi, oggi è stato ufficialmente reintegrato nella rosa dei Galletti a disposizione di Gaetano Auteri: "Verissimo - spiega a TuttoBari l'agente del giocatore Vincenzo Rispoli in relazione al reintegro -. Bisogna chiedere alla società, ma sono abbastanza sicuro di questo e mi fa piacere. È stata una cosa fatta senza controversie ed in ottima armonia. Le voci di un possibile attrito con la società? Assolutamente no. Ognuno di noi fa il suo lavoro, adesso dipenderà da Zaccaria che cercherà di fare il meglio possibile per la squadra. Lui è lo stesso, non è cambiato: a Bari sta benissimo. Anch’io ho avuto sempre un ottimo rapporto con questa piazza, fin dai tempi di Tabbiani e quando portai mister Nicola ad allenare. È sempre stato un ottimo rapporto, sono ben contento che pure Zaccaria si trovi bene”.