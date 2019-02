© foto di Francesco Grigolini – Fotoexpress

Dopo il pareggio conquistato ieri sera contro il Crotone, l’Hellas Verona è subito tornato in campo per preparare la sfida contro lo Spezia di domenica e analizzare la prestazione di ieri. Presente a Peschiera anche il direttore sportivo Toni D’Amico che ieri aveva annunciato un vertice con il presidente per valutare la posizione del tecnico Fabio Grosso alla luce di una stagione finora al di sotto delle attese. Lo riporta Hellaslive.it.