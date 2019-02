© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è una nota lieta nella fase in corso della stagione dell’Hellas Verona, e corrisponde alla valorizzazione di un talento nel quale proprio gli scaligeri hanno avuto l’intuizione di credere. La gara di Lecce, negativa nell’esito finale, ha portato comunque la bella notizia dell’esordio in prima squadra di Abdoulaye Traore. Classe 2000, l’ivoriano è arrivato in estate grazie all’intuizione del responsabile del settore giovanile degli scaligeri Massimo Margiotta, caparbio nel fidarsi del suo istinto da talent scout e nel credere nelle qualità del prospetto reduce da esperienze nei settori giovanili di Inter e Perugia. Attaccante rapido, molto dotato tecnicamente ma di difficile gestione, a Verona Traore trova l’ambiente ideale per far convogliare il talento di cui dispone nell’applicazione sul rettangolo verde, mettendosi in luce con la Primavera e meritandosi la chance dell’esordio in prima squadra. In attesa che il lavoro continui a fare i suoi frutti, l’Hellas Verona si coccola un talento sul quale sembra naturale scommettere.