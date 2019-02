Hellas Verona, la storia del giovane Corradini: "Avevo paura di smettere"

Ci è voluto un anno, ma Fabio Corradinoi è riuscito a tornare in campo con la maglia dell'Hellas Verona Primavera. Il giovane, notato quando giocava al Prato, era arrivato in gialloblù nel 2017. Il 17 febbraio 2018, però, la grande paura: Corradini si sente male in pullman, gli accertamenti rilevano una lieve aritmia congenita. Quasi 365 giorni dopo, il 19 gennaio di quest'anno, Corradini torna in campo col Verona. E al sito ufficiale del club racconta la sua storia: "L'anno lontano dal campo? Non è stato facile, la cosa più brutta è stata la paura di smettere. I medici però mi hanno sempre rassicurato e mi hanno aiutato a superare tutto questo, ora mi sento più forte. Tutto lo staff, i compagni e in generale tutto il Verona mi è stato davvero vicino in questi mesi, li voglio ringraziare dal primo all'ultimo. Sono tornato da appena un mese e mezzo, ma sento di essere rientrato bene e sono molto contento di come stanno andando le cose. La Nazionale? Tornarci subito mi ha reso molto felice, bello sapere di potermela ancora giocare al livello La Primavera? Stiamo facendo buone cose, ma possiamo fare ancora meglio. La testa è tutta su domani, sul Bologna, c'è tanta voglia di vincere e fare una grande partita".