Hellas, Vitale: "Certe offerte non si possono rifiutare"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Anche il neo terzino dell’Hellas Luigi Vitale ha parlato in conferenza stampa del suo trasferimento dalla Salernitana: “Appena mi hanno comunicato dell’interesse dei veneti ho accettato subito, solo che la trattativa non si è sbloccata subito perché la Salernitana doveva cercare un sostituto. A Salerno sono stato bene per tre anni, ma quando arriva un’offerta come quella dell’Hellas non si può rifiutare. Qui si gioca qualcosa di importante e questo è uno stimolo che mi serviva. - continua Vitale al sito del club veneto -Sono un terzino più di spinta che di copertura, ma so che serve equilibrio in quel ruolo”.