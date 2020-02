vedi letture

Ciociaria Oggi, Frosinone: "Tante assenze. Ma il Perugia si può battere lo stesso"

Ciociaria Oggi in edicola questa mattina dedica in prima pagina, nel taglio alto, uno spazio al Frosinone con il titolo seguente: "Tante assenze. Ma il Perugia si può battere lo stesso". Nonostante i forfait - si legge - in campo potrà andare un undici competitivo. In ottica secondo posto, vista la classifica, la partita assume un'importanza fondamentale