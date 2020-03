Ciociaria Oggi: "Il Frosinone ha interrotto gli allenamenti"

"Il Frosinone ha interrotto gli allenamenti". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto che Ciociaria Oggi dedica al Frosinone che sta seguendo la linea di tutte le altre squadre, sia di Serie A che di Serie B. La maggior parte di loro, se non quasi tutte, hanno interrotto i propri allenamenti. I giocatori si allenano, per quello che possono fare, nelle proprie abitazioni, al fine di contenere sempre di più il virus e tornare il più presto possibile a giocare.