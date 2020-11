Come stanno andando - Brescia: Jagiello: dopo l'infortunio subito nel vivo del gioco

Arrivato l’ultimo giorno di mercato dal Genoa per Filip Jagiello l’inizio dell’avventura con la maglia del Brescia non è stato dei migliori con un infortunio che lo ha tenuto fuori nelle prime sfide. Ma una volta ristabilitosi è diventato elemento imprescindibile per il tecnico Lopez che lo ha schierato da trequartista al fianco di Spalek e alle spalle di Ayé. Un ruolo che ben si addice al polacco che ha mostrato subito di trovarsi a proprio agio nelle Rondinelle risultando sempre al centro del gioco, cercato dai compagni, e capace di giocate non banali. Ha inoltre contribuito alla vittoria contro il Cosenza nell’ultimo turno con una sua pregevole rete dalla distanza. Un gol in due presenze, non male per il fantasista che troverà sicuramente spazio anche quando rientreranno i tanti attaccanti (Donnarumma, Torregrossa e Ragusa) che finora sono stati più fuori che dentro.