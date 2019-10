© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

"Io uno swarovski che brilla solo quando lo lucidi? È una definizione nella quale mi ritrovo. Lo dimostra la mia carriera, fatta di alti e bassi”: parola di Alessio Cerci, acquisto estivo della Salernitana. Dove è approdato grazie alla chiamata di Ventura, unico tecnico con cui il classe ‘87 ha effettivamente reso per quelle che sono le sue reali potenzialità. Ai fasti di Pisa e Torino, seguirono stagioni poco esaltanti, culminate lo scorso anno con l'esperienza in Turchia Ankaragücü. Ora la svolta.

Il rendimento - Dopo un anno sostanzialmente fermo, per Cerci non è semplice tornare a giocare con continuità, occorre prima ritrovare la piena condizione fisica che sta però crescendo. Tre sole presenze, non oltre i 20’, ma quando tornerà a essere Cerci, sarà l’uomo in più dei granata:tecnica e rapidità, utilizzabile a centrocampo e in attacco, fiuto del gol. E consapevolezza di giocarsi davvero l’occasione della vita. Senza ulteriori appelli.