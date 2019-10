© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella calda estate da poco trascorsa, uno dei nomi che con più insistenza ha rimbalzato in Serie B è stato Pietro Iemmello, in uscita dal Benevento. La Cadetteria era su di lui, ma alla metà di luglio è stato il Perugia a mettere a segno il grande colpo, che da li a breve non ha certo deluso le aspettative di una formazione che punta a migliorare quanto fatto nella passata stagione. Stesso obiettivo del classe ‘92, esploso a Foggia in Serie C e ora alla ricerca di quei traguardi negli anni perduti.

Il rendimento - 562' i minuti giocati, 2 punti a partita consegnati al Grifo e un gol ogni 80’: numeri da capogiro per colui che, proprio nell’ultimo turno giocato, con il gol partita contro il Pisa, ha agganciato la vetta della classifica marcatori. Sette le reti siglate, di cui quatto dal dischetto, dove ha dimostrato anche una certa freddezza. Mai in doppia cifra in B, ma già eguagliato il numero di gol che ha messo a segno l’anno passato. Forse stavolta è oro quello che luccica