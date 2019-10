Come stanno andando: Kastanos, dall'amichevole alla B col Pescara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quegli amori che “fanno quei giri immensi e poi ritornano”: perché dopo un anno in C, “torneo poco tecnico, c'è molto agonismo. Sono tutte battaglie" (come lo ha definito), Grigoris Kastanos ha scelto di nuovo Pescara, dove aveva già militato nel 2017. Scoperto dalla Juventus durante un’amichevole tra un club cipriota e degli svincolati, il classe ‘98, che sogna di diventare come Modric, si è mostrato pronto per il salto di categoria, dopo esser stato ben visionato dalla casa madre nell’esperienza all’U23 e voluto da Allegri, lo scorso anno, in prima squadra, per un’apparizione.

Il rendimento - Nato trequartista, e ambidestro, ha mostrato eccellenti qualità tecniche e ottima visione di gioco, tanto che si è guadagnato il posto da titolare dopo un assist a Galano che è valso i tre punti contro il Cosenza. Rapido negli inserimenti e abile nell'uno contro uno, si è mostrato un jolly per Zauri, che ha potuto impiegarlo sia come centrale che come mediano. E di sicuro non faticherà ad adattarsi al 3-5-2 che il tecnico sembra intenzionato a riproporre.