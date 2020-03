Corriere del Veneto: "Venezia, Aramu: "Situazione dura per tutti"

Tutto fermo, calciatori compresi. Il Corriere del Veneto, oggi in edicola, intervista uno dei giocatori del Venezia e crea la seguente titolazione: "Aramu: 'È dura per tutti". Con il fantasista lagunare che, in stagione, era andato a segno in sette occasioni con altri cinque assist nel carniere.