"Giocatori in ferie fino all’8": così il Corriere del Veneto (ed. Venezia e Mestre) nella sua sezione sportiva. Il Venezia ha chiuso il suo 2019 con il successo di Perugia e è ora in vacanza. La Serie B sarà ferma per altre due settimane, i lagunari torneranno in campo il 18 gennaio: Cremonese in trasferta e Trapani al Penzo, i primi appuntamenti del 2020.