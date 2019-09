© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Il Grifo a Empoli. Oddo sfida Bucchi": questo il titolo scelto dal Corriere dell'Umbria in edicola oggi per parlare della sfida tra Empoli e Perugia, valida per la sesta giornata del campionato di B. Una gara importantissima tra due formazioni che vogliono recitare un ruolo da protagonista in questo campionato.