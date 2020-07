Corriere dello Sport: "Empoli disastro. Dezi da applausi"

Prosegue la lunga volata playoff della Serie B, con l'Empoli raggiunto e superato dalla Virtus Entella dopo essere andato in vantaggio di due reti grazie a Mancuso e Zurlowski. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Empoli disastro. Dezi da applausi". Poi ci pensa Jacopo Dezi a riportare in parità il match con due reti a cavallo dell'intervallo, prima delle marcature di Mancosu e Schenetti in pieno recupero. Tre punti importanti per la Virtus Entella, mentre l'Empoli scivola fuori dai playoff.