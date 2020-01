© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si accende il mercato del Pescara per quanto riguarda gli attaccanti. Se ne parla in apertura delle pagine dedicate alla Serie B del Corriere dello Sport. Il Delfino, si legge, oltre a continuare a lavorare su Federico Melchiorri del Perugia e in attesa di definire il passaggio di Brunori alla Juve Under23 ha messo nel mirino, proprio fra i bianconeri, Eric Lanini.