Ufficiale Recanatese, Melchiorri rinnova. Nuovo accordo fino al 2026

È con una nota diffusa a mezzo social, che la Recanatese annuncia il rinnovo dell'esperto attaccante classe 1987 Federico Melchiorri, arrivato nella scorsa estate in giallorosso. Il club, in piena corsa per la permanenza in categoria (è attualmente al 17esimo posto della classifica nel Girone B di Serie C), ha comunque deciso di gettare le basi per il futuro, sottoscrivendo con il calciatore un prolungamento valido fino al giugno 2026.