Corriere dello Sport: "Serie B: finale rompicapo. Riparte un altro torneo"

Una lunga titolazione per una situazione ingarbugliata. Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, analizza le ultime novità in cadetteria così: "Scende in campo la B: finale rompicapo. Il campionato riprenderà dal 20 giugno. Ma riparte un altro torneo. Dieci giornate (e 100 gare) per concludere la stagione regolare. Poi playoff e playout. Ma niente pronostici. Solo Inzaghi al sicuro".