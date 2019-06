Gazzetta dello Sport: "Iscrizioni, oggi lo stop. Pochi rischi in C"

"Iscrizioni: lo stop oggi a mezzanotte Pochi rischi in C", questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport, che traccia poi il punto della situazione: "Entro mezzanotte si chiudono le iscrizioni. In B Chievo, Palermo e Trapani hanno preparato tutto e dovrebbero farcela. In C mancano 15 domande: sono attese rinunce (Arzachena e Siracusa, forse ci ripensano Albissola e Viterbese) che determineranno le riammissioni; altri club potrebbero fare domanda (Lucchese e Rieti su tutti) ma rischiano la bocciatura: in quel caso ci saranno i ripescaggi".