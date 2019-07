Si pensa già al futuro a Palermo per il rilancio della formazione rosanero dopo la mancata iscrizione in B dell'attuale società (manca solo il timbro definitivo della FIGC). Per questo motivo il nome caldo è quello di Massimo Ferrero, patron della Samp, sbarcato ieri in Sicilia. A lui è dedicata l'apertura della prima pagina del Giornale di Sicilia col pezzo dal titolo: "Ferrero sbarca a Palermo: 'Voglio i rosanero'".