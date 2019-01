© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Novità sul tanto discusso passaggio di proprietà del Palermo. Come riporta il Giornale di Sicilia. Il fondo Eight Capital da ieri controlla il 24,1% di Sport Capital, società nata per attirare nuovi investitori per il club rosanero necessari per effettuare l'aumento di capitale sociale a 20 milioni di euro annunciato al momento del passaggio di mano. Un passaggio, questo, fondamentale per il via del nuovo corso dato che dal momento del closing non sono ancora arrivati capitali a supporto della società siciliana.