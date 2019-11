Il Mattino (ed. Salerno): "A Cremona un gioco di specchi"

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

"Salernitana a Cremona, un gioco di specchi": così Il Mattino (ed. Salerno) in prima pagina. Ritorno al passato. La Salernitana intende guardare allo... «specchio» la Cremonese, sfatare il tabù dello Zini e per farlo potrebbe tornare a schierarsi con il vecchio modulo. L'obiettivo è quello di tentare l'ennesimo colpaccio in trasferta o quanto meno cercare di uscire indenni dalla trasferta in terra lombarda. Domani pomeriggio allo stadio Zini di Cremona, la Salernitana si piazzerà con il 3-5-2, riponendo momentaneamente nel cassetto il modulo con il trequartista.