Juventus, il desaparecido Nicolussi Caviglia favorito per una maglia in finale di Coppa Italia

vedi letture

Fin qui in questa stagione Hans Nicolussi Caviglia ha collezionato appena 8 presenze, per un totale di 283 minuti in campo, con la maglia della Juventus. Praticamente la metà di quanto aveva giocato nel girone di ritorno dello scorso campionato con la maglia della Salernitana. Eppure adesso sembra essere arrivato il suo momento anche in bianconero.

Probabile tagliando domenicale in arrivo per Nicolussi Caviglia, la cui ultima apparizione risale addirittura A due mesi fa contro l’Atalanta. Il centrocampista valdostano deve ritrovare il ritmo-partita, perché è il candidato numero uno per sostituire lo squalificato Locatelli in cabina di regia nella finale di Coppa Italia. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere di Torino.

Una sorta di paradosso. Già, perché l'ex SudTirol in quest'annata ha giocato appena tre volte da titolare: contro l'Inter e il Monza a fine novembre-inizio dicembre scorsi e proprio contro la Salernitana nella prima partita dal 2024. Da quel momento appena due spezzone: 13' contro l'Udinese il 12 febbraio e altri 14 con l'Atalanta il 10 marzo. Ma proprio ora con l'Atalanta, nella partita più importante della stagione, dovrebbe toccare a lui.