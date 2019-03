© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Impegno esterno per il Benevento in quel di Cremona. I giallorossi in caso di successo sorpasserebbero Lecce, Pescara, Verona e Palermo e si piazzerebbero al secondo posto alle spalle del Brescia capolista. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino: "Benevento, ora nuovo sorpasso".