Il Mattino: “La doppia assemblea dei co-patron”

Giornata di assemblea di Serie A e di Serie B per cercare di trovare un punto d’intesa circa la ripartenza dei campionati professionistici al termine dell’emergenza sanitaria in atto. Una duplice conference-call della quale Il Mattino propone una chiave di lettura particolare nel pezzo dal titolo “La doppia assemblea dei co-patron” legata alla presenza contemporanea di Marco Mezzaroma e Claudio Lotito, in rappresentanza di Salernitana e Lazio. Sui temi, invece, no al taglio generalizzato del 30% dei salari dei calciatori.