Il Mattino, Salernitana: "Il modulo della rimonta col dubbio trequartista"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

A Pasqua per la Salernitana è in programma un match dall'alto coefficiente di difficoltà contro il Brescia primo in classifica. Una sfida, quella contro le Rondinelle, che Angelo Gregucci sta preparando ipotizzando anche delle novità a livello tattico. Il Mattino fa il punto della situazione nel pezzo dal titolo: "Il modulo della rimonta col dubbio trequartista". "Prove anti-Rondinelle - si legge -, si punta sulla difesa a tre. Pericolo Tonali, Gregucci studia le contromosse. Di Tacchio sicuro del posto, avanza Mazzarani. Odjer la scelta più conservativa ma Rosina scalpita".