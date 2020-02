vedi letture

Il Mattino: "Stop o porte chiuse. Serie B in stand by"

La Serie A ha scelto di giocare le prossime gare di campionato a porte chiuse. La C invece ha optato per il blocco dei prossimi due turni nelle zone interessate (Girone A e B). In Serie B si attende per oggi la decisione definitiva. "Stop o porte chiuse. Serie B in stand by" titola Il Mattino che poi spiega: "La Lega decide oggi. E c'è il nodo del turno infrasettimanale".