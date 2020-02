vedi letture

Il Mattino sul Benevento: "Rebus in mediana"

"Rebus in mediana". Questo il titolo che dedica Il Mattino nella sua edizione odierna al Benevento al suo interno. Inzaghi indeciso sul modulo anti-Pordenone anche se il 4-4-2 resta favorito. Del Pinto e Improta - si legge - in corsa per una maglia. Out in 10, il tecnico: "Il gruppo è straordinario, tutti hanno saputo farsi trovare pronti".